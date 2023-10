L'Inde effectue avec succès un vol d’essai de sa première mission habitée dans l’espace

https://fr.sputniknews.africa/20231021/linde-effectue-avec-succes-un-vol-dessai-de-sa-premiere-mission-habitee-dans-lespace-1062967919.html

L'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) a effectué avec succès, le 212 octobre, le premier vol d'essai en vue de la toute première mission habitée de l’Inde dans l’espace, "Gaganyaan"."Le vol d'essai de la mission Gaganyaan TV-D1 (Test Vehicle Abort Mission) est terminé. Le système d'évacuation de l'équipage a fonctionné comme prévu", a annoncé l’agence spatiale dans une publication sur son compte sur le réseau social X.La mission Gaganyaan vise à envoyer trois membres d'équipage sur l'orbite terrestre en 2025. Le lancement du premier vol d’essai non habité a été précédé de moments difficiles après que l'ISRO a reporté la mission en raison d’une anomalie, qui a été par la suite identifiée et corrigée.La mission TV-D1, lancée depuis le centre spatial Satish Dhawan à Sriharikota, dans l’État d’Andhra Pradesh (Sud), a testé le système d'évacuation d'urgence du module d'équipage, qui s'est séparé du propulseur et a effectué un amerrissage en douceur environ 10 minutes après le décollage.Le 23 août dernier, la sonde indienne Chandrayaan-3 avait réussi son atterrissage près du pôle sud de la Lune, une première mondiale pour un programme spatial. Le pays avait également lancé avec succès, en début septembre dernier, sa première mission vers le soleil, Aditya-L1.Mardi dernier, le premier ministre indien, Narendra Modi, avait annoncé que son pays, en s'appuyant sur le succès de ses récentes missions spatiales, vise de nouveaux objectifs ambitieux, notamment la création de la "Station Bharatiya Antariksha" (Station spatiale indienne) d'ici 2035 et l’envoi du premier indien sur la Lune d’ici 2040.

