La Russie révèle la date de lancement des satellites analogues de Starlink

Offrant l’accès à l’Internet à haut débit, les satellites russes Skif seront mis en production en 2024 et placés en orbite en 2026 et 2027, a déclaré l’agence... 22.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-22T15:00+0200

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0a/16/1062999054_0:230:3220:2041_1920x0_80_0_0_cbf597299ab8183981f72ff0af12cd9c.jpg

Le géant spatial russe Roscosmos a annoncé le début de la production des satellites Skif [Scythe en français] prévu en 2024, analogues à ceux de Starlink et de One Web.Il s’agit de six appareils offrant l’accès à l’Internet haut débit qui voleront en orbite moyenne, a précisé la société aux médias russes.Ce premier groupe de satellites est en cours d’élaboration et de tests. Leur mise en orbite devrait avoir lieu en 2026 et en 2027 à l’aide de la fusée Soyouz-2.1b.Projet de grande envergureLe premier appareil Skif-D a été lancé en octobre dernier depuis le cosmodrome de Vostotchny, dans le cadre du projet fédéral "Sphère". Il a été transporté par le lanceur Soyouz-2.1b, avec trois autres appareils Gonets-M.Ce satellite est en phase d’essais expérimentaux en vol. Selon Roscosmos, les tâches qui lui avaient été assignées il y a un an ont été en grande partie résolues. Une vitesse de transfert de données de 6,5 Mbit/s a été atteinte pendant les tests.La constellation complète sera composée de 12 Skif – 4 sur chacun des trois niveaux de l’orbite. La masse d'un appareil est de 1.750 kg et la durée de vie active du satellite sera de 12 ans.Le projet fédéral "Sphère" prévoit le lancement de satellites de communication et de télédétection. Il comprendra cinq constellations de satellites fournissant des services de télécommunications et cinq autres pour la surveillance.

