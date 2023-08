https://fr.sputniknews.africa/20230816/trophee-de-guerre-des-terminaux-du-reseau-starlink-delon-musk-exposes-a-armee-2023--video-1061389099.html

Trophée de guerre: des terminaux du réseau Starlink d’Elon Musk exposés à Armée 2023 – vidéo

Trophée de guerre: des terminaux du réseau Starlink d’Elon Musk exposés à Armée 2023 – vidéo

Outre plusieurs armes occidentales fournies à Kiev, la Russie a également exposé d’autres trophées au forum Armée 2023, saisis par les militaires russes dans... 16.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-16T18:02+0200

2023-08-16T18:02+0200

2023-08-16T18:02+0200

starlink (constellation de satellites)

elon musk

ukraine

russie

trophée

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/08/10/1061384726_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_989c25776ec33f8b75875fe48714eb8c.jpg

L’exposition, dans le cadre du forum Armée 2023, de trophées capturés par l’armée russe comprend également des terminaux du réseau Internet Starlink, mis en œuvre par SpaceX, propriété d'Elon Musk, et utilisés par les soldats ukrainiens.Il s’agit de deux types de terminaux saisis et exposés au parc Patriot dans la région de Moscou. La première est la version civile de cet équipement de réception, muni d'un routeur sans protection contre l'humidité et capable de fonctionner uniquement à des températures de 0 à +30 degrés. L’autre est une version militaire. Il est protégé de l'humidité et de la poussière et fonctionne dans une amplitude thermique plus large. Les trophées en question ont été capturés dans les régions de Kiev et de Kharkov.Comme l’a précisé auprès de Sputnik un employé de l'exposition, se référant à des données ouvertes, l'Ukraine a reçu plus de 20.000 terminaux civils, plus de 10.000 versions militaires et les livraisons se poursuivent.La Défense russe avait plus tôt publié une vidéo montrant la destruction d’un système de communication par satellite Starlink, utilisé par l'armée ukrainienne.Autres trophées exposésLe forum militaro-technique Armée 2023, se déroulant du 14 au 20 août, a donné lieu à la mise en place d’une exposition de matériel de guerre, notamment otanien, saisi aux forces ukrainiennes lors de l’opération spéciale russe.Parmi ceux-ci, le ministre namibien de la Défense et des Affaires des vétérans a découvert des armes en provenance d’Afrique, comme il l’a indiqué à la presse.

ukraine

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

starlink (constellation de satellites), elon musk, ukraine, russie, trophée