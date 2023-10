Ce pays africain lance sa première mine de lithium, qui pourrait entrer dans le top 10 mondial

https://fr.sputniknews.africa/20231022/ce-pays-africain-lance-sa-premiere-mine-de-lithium-qui-pourrait-entrer-dans-le-top-10-mondial-1062992521.html

Une mine de lithium, ce métal stratégique pour la transition verte, sera construite au Ghana, a annoncé son ministère des Terres et des Ressources naturelles... 22.10.2023, Sputnik Afrique

Le gouvernement ghanéen a approuvé la construction de sa première mine de lithium, appuyant ainsi la tendance mondiale de transition vers les voitures électriques.Située sur la côte sud du pays, la mine d’Ewoyaa sera gérée par une filiale de la société australienne Atlantic Lithium Limited, laquelle a reçu un bail de 15 ans. Ce projet se met sur les rails après six ans d’exploration du métal sur les lieux.Dans le cadre de cet accord, le Ghana a augmenté le taux de redevance de 5% standard à 10% et la participation de l'État dans le projet de 10% à 13%, a indiqué le ministère des Terres et des Ressources naturelles dans un communiqué.Capacités de productionLa mine est supposée avoir un potentiel "de rentabilité exceptionnelle", avec une éventuelle production de 2,7 millions de tonnes par an, indique Atlantic Lithium Limited. Cela prévoit une production totale de 3,6 millions de tonnes de concentré de spodumène (environ 350.000 tonnes par un) sur une durée de vie minière de 12 ans.L’entreprise Ewoyaa est susceptible de devenir l’un des 10 premiers fabricants de concentré de spodumène au monde, selon la société australienne.L'entreprise travaillera également à la construction d'une usine de traitement de lithium afin de maximiser les avantages économiques du minerai, qu'elle expédie souvent en Chine pour y être traité, a ajouté le ministère.Un métal stratégiqueLe lithium est l’un des principaux minéraux utilisés dans la production de batteries lithium-ion, présentées comme un substitut aux combustibles fossiles. Comme leurs émissions de carbone sont jugées comme aggravant le réchauffement climatique, la communauté internationale cherche à remplacer ces combustibles par des sources d’énergie verte.Une telle intention favorise le développement de l’industrie des batteries de même que celle des minéraux nécessaires à la production de batteries, appelés minéraux verts ou minéraux critiques, note le ministère ghanéen.Les investigations géologiques montrent également des gisements dans diverses régions du pays, principalement autour de Cape Coast, Kumasi, Sunyani, Bole et Wa, a ajouté l’instance.

