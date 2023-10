https://fr.sputniknews.africa/20231022/au-maroc-une-tempete-de-sable-et-des-vents-violents-a-lorigine-daccidents---images-1063010835.html

Au Maroc, une tempête de sable et des vents violents à l’origine d’accidents - images

La dépression Bernard, responsable de tempêtes et de rafales de vent, s’est abattue sur le Maroc ce 22 octobre. Les vents violents soufflant jusqu’à 100 km/h... 22.10.2023, Sputnik Afrique

maroc

maghreb

tempête

tempête de poussière

marrakech

casablanca

Plusieurs provinces marocaines ont été balayées ce dimanche 22 octobre par des rafales de vent atteignant les 100 km/h et accompagnées de chasse-poussières ainsi que de fortes pluies. Ces conditions sont dues à la dépression Bernard qui a touché le nord-ouest du Maroc, et diverses régions de France, d'Espagne et du Portugal, relatent les médias locaux.La Direction générale de la météorologie (DGM) marocaine a émis une alerte orange et appelé les populations à la prudence.Plusieurs accidents ont été signalés par la presse locale sur l’autoroute de Marrakech en raison du vent et de la mauvaise visibilité.À Casablanca, les rafales ont provoqué des chutes d’arbres et ont jeté d’épaisses couches de poussière sur la ville.Le transport aérien a également été perturbé. Plusieurs vols à destination de l’aéroport Mohammed V de Casablanca ont été redirigés vers des villes voisines, alors que de nombreux avions sont restés cloués au sol.Des conditions météorologiques extrêmes de plus en plus fréquentesL'année 2023 a déjà été marquée par des phénomènes météorologiques extrêmes et le continent africain a été sévèrement touché.En février et mars, l’Afrique australe a été frappée deux fois par le cyclone Freddy qui a causé des dégâts considérables, et de nombreuses pertes en vies humaines.Formé au large de l'Australie, le cyclone a fait une traversée inédite de plus de 8.000 km d'est en ouest dans l'océan Indien, en battant le record de longévité. Il a suivi une trajectoire en boucle rarement répertoriée par les météorologues, frappant Madagascar et le Mozambique une première fois fin février, puis de nouveau en mars ces deux mêmes pays ainsi que le Malawi.

