Sommet pour la paix au Proche-Orient: des détails du projet de déclaration fuitent dans la presse

Selon le Financial Times, le projet de déclaration à l'issue du Sommet pour la paix, tenu au Caire, ne mentionne pas le droit d'Israël à l'autodéfense et ne... 21.10.2023, Sputnik Afrique

Le Président égyptien Abdel Fattah al-Sisi avait invité les chefs de plus d'une douzaine d'États afin de discuter de la crise au Proche-Orient.Selon le Financial Times, certains dirigeants européens envisagent de ne pas y participer, alors qu'un certain nombre de pays arabes font pression pour ajouter au document une clause exigeant un cessez-le-feu.Quant au projet de déclaration à l'issue de l’évènement, l’agence indique que le document ne mentionne pas le droit d'Israël à l'autodéfense et ne critique pas explicitement le Hamas.Au 15e jour du conflit israélo-palestinien, le Sommet pour la paix se tient ce samedi 21 octobre au Caire. Le patron de l'Onu Antonio Guterres, qui était vendredi à Rafah, le poste-frontière entre l'Égypte et Gaza, y est présent. Le Président sud-africain Cyril Ramaphosa, le roi de Jordanie Abdallah II et le Président de l'Autorité palestinien Mahmoud Abbas, et des chefs de diplomatie, notamment de France, de Grande-Bretagne et d'Allemagne participeront également au sommet.L’offensive terrestreIsraël prépare une offensive terrestre contre la bande de Gaza. Tel Aviv est résolu à anéantir le Hamas qui a mené une attaque sanglante sur son sol le 7 octobre. Des milliers de Gazaouis quittent leurs foyers pour de se déplacer vers le sud de l’enclave, suite aux avertissements des autorités israéliennes qui avaient ordonné l’évacuation des civils de la partie nord de la bande de Gaza.Les bombardements par Tsahal sur la bande de Gaza ont déjà fait plus de 2.600 morts, d'après un récent bilan du ministère palestinien de la Santé.

