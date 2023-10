https://fr.sputniknews.africa/20231021/e-pays-africain-a-genere-le-plus-important-trafic-aerien-du-continent-en-2022-1062970265.html

Сe pays africain a généré le plus important trafic aérien du continent en 2022

Сe pays africain a généré le plus important trafic aérien du continent en 2022

L’Égypte, l’Afrique du Sud et le Maroc ont accueilli le plus grand nombre de passagers en Afrique en 2022, selon le Conseil International des Aéroports (ACI)... 21.10.2023, Sputnik Afrique

L’Égypte domine le classement des pays africains en termes de volume du trafic aérien en 2022: le pays a accueilli près de 38 millions de passagers dans ses aéroports, selon les données du Conseil International des Aéroports (ACI), relayées par ilBoursa.com.L’Afrique du Sud occupe la deuxième place, avec 30 millions de passagers aériens. Le Maroc est en troisième position avec 20,5 millions de passagers.Le Nigeria est en 4e position dans le classement africain (14,2 millions), suivi du Kenya (8,9 millions).Au total, le trafic aérien mondial de passagers a augmenté en 2022 de 56% par rapport à l’année 2021, selon le rapport.L’avenir du secteur aérien africainLe continent africain a un énorme potentiel dans le secteur aérien. Et pour cause, puisque le trafic aérien intérieur de passagers devrait plus que quadrupler au cours des vingt prochaines années, selon un rapport du constructeur aéronautique et aérospatial américain Boeing "Perspectives du marché commercial pour 2023".L’aéronautique africaine vivra un développement constant vu la hausse du nombre de vols tant à l’échelle internationale qu’à travers le continent, ont constaté en septembre les membres du 7e sommet de l’aviation africaine, qui a eu lieu au Nigeria.

