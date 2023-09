https://fr.sputniknews.africa/20230921/pourquoi-lindustrie-aeronautique-africaine-va-sepanouir-dans-les-20-ans-a-venir-1062269713.html

Pourquoi l’industrie aéronautique africaine va s’épanouir dans les 20 ans à venir

Pourquoi l’industrie aéronautique africaine va s’épanouir dans les 20 ans à venir

L’industrie aéronautique en Afrique est actuellement à la hausse et présente des perspectives financières intéressantes pour les compagnies aériennes en 2023. Un constat qui a été fait lors des 7e Sommet et exposition de l'aviation africaine, qui se sont tenues les 13 et 14 septembre 2023 à Abuja, au Nigeria.Les dirigeants africains du secteur ont discuté des stratégies pour le propulser. L’objectif était de renforcer les capacités de l’Afrique afin de s’aligner sur la projection de l’Association du transport aérien international (IATA), selon laquelle le trafic aérien devrait doubler d’ici 2040.Par ailleurs, le trafic aérien intérieur de passagers devrait plus que quadrupler au cours des vingt prochaines années, indique la section Afrique du dernier rapport du constructeur aéronautique et aérospatial américain Boeing "Perspectives du marché commercial pour 2023".Nombre de vols en hausseAu total, la croissance globale du trafic aérien en Afrique dépassera la moyenne mondiale de 6,1% pour atteindre 7,4%, selon le document. Actuellement, le nombre de vols y dépasse déjà celui d’avant la pandémie.Cette croissance entraînerait une demande substantielle de professionnels de l'aviation sur le continent africain, notamment 21.000 pilotes, 22.000 techniciens et 26.000 membres d'équipage de cabine, a estimé Randy Heisey, directeur marketing de Boeing pour le Moyen-Orient et l'Afrique.Selon lui, d’ici 2042, environ 1.025 nouveaux avions seront nécessaires pour répondre à la demande et remplacer les flottes vieillissantes.La demande d'avions monocouloirs à fuselage étroit, comme le Boeing 737 MAX, devrait stimuler de manière significative la croissance de la flotte, représentant plus de 70% des livraisons commerciales de Boeing, toujours selon Randy Heisey.Airbus lorgne une grosse demandeLe géant aéronautique Airbus prévoit également une augmentation substantielle de la demande de nouveaux avions en Afrique d'ici 2042. Selon son directeur marketing, Joep Ellers, la croissance du secteur de l'aviation entraînera une demande annuelle de services, qui passerait de deux à sept milliards de dollars.Airbus s'attend ainsi à une demande de 1.180 avions de plus de 100 sièges pour les compagnies aériennes africaines au cours des 20 prochaines années. Parmi ceux-ci, 880 seront des avions monocouloirs et 300 seront des gros-porteurs.Actuellement, Airbus détient 37% du marché africain, exploitant 265 avions auprès de 36 compagnies aériennes du continent. La société détient également 42% du carnet de commandes en Afrique, soit un total de 41 avions, et espère en obtenir au moins 50%.7e Sommet de l'aviation africaineOrganisé pour la première fois sur le continent africain, cet événement historique a réuni près de 1.500 délégués de plus de 75 pays et plus de 110 exposants et sponsors internationaux.Par ailleurs, le Nigeria, en tant que pays le plus peuplé d'Afrique, et la région ouest-africaine au sens large, y ont été qualifiés de possédant un grand potentiel pour l'industrie aérospatiale mondiale, selon Alan Peaford, président du Sommet.

