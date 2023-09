https://fr.sputniknews.africa/20230912/ces-pays-africains-ou-des-touristes-russes-pourront-se-rendre-par-des-vols-directs-1062059458.html

Ces pays africains où des touristes russes pourront se rendre par des vols directs

Malgré d’éventuels obstacles dont des sanctions, Moscou prévoit de lancer prochainement des vols directs en direction de plusieurs pays africains, annonce... 12.09.2023, Sputnik Afrique

Les touristes russes pourront prochainementse rendre directement dans plusieurs pays africains, a annoncé Oleg Ozerov, ambassadeur itinérant du ministère russe des Affaires étrangères.D’autres horizons à découvrirIl existe "un grand nombre de pays bien connus à la fois sûrs et stables, et très intéressants en matière d'histoire, de culture, de nature et de population, vers lesquels les touristes russes peuvent être envoyés. Notamment la Tanzanie, la Namibie, l'Afrique du Sud, a fait remarquer M.Ozerov, qui est aussi chef du secrétariat du Forum du partenariat Russie-Afrique.Des sanctions comme potentiels obstaclesPour le diplomate, il faut également garder à l'esprit les problèmes techniques et politiques existants, en particulier les mesures restrictives imposées par l'Occident, les sanctions unilatérales, auxquelles la Russie s'oppose fermement, mais aussi l’Afrique.Et d’ajouter que la diplomatie russe "promouvra le programme de développement des relations avec les pays africains et la vulgarisation de cette destination touristique auprès des citoyens russes".Cependant, il reste à savoir quelles destinations seront le plus rapidement atteignables, a poursuivi M.Ozerov.

