Un autre pays africain sera bientôt relié à la Russie par des vols directs

Un autre pays africain sera bientôt relié à la Russie par des vols directs

Alors que les contacts entre la Russie et l'Afrique continuent de s'intensifier, des vols directs avec l'île Maurice sont planifiés pour décembre.

2023-09-12

2023-09-12T11:31+0200

2023-09-12T11:31+0200

La compagnie russe Aeroflot prévoit le lancement de vols directs vers l’île Maurice, a annoncé le directeur général du groupe, Sergueï Aleksandrovski, en marge du Forum économique oriental, qui se tient du 10 au 13 septembre dans la ville portuaire de Vladivostok.Selon lui, il est prévu qu’ils démarrent en décembre de cette année.De plus, M.Aleksandovski a noté que les vols seraient effectués deux fois par semaine. Cependant, il sera possible d’augmenter leur nombre à l’avenir.La reprise des vols directsEn avril dernier, le directeur du département de l’Afrique du ministère russe des Affaires étrangères, Vsevolod Tkatchenko, avait déclaré à Sputnik que la Russie espérait reprendre les vols directs avec de nombreux pays africains. Selon lui, Moscou travaille sur ce sujet.Pour le moment, la Russie est reliée par des vols directs avec six pays africains: l’Algérie, l’Égypte, le Maroc, les Seychelles, la Tunisie et l’Éthiopie.

