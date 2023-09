https://fr.sputniknews.africa/20230916/les-10-compagnies-aeriennes-africaines-les-plus-appreciees-selon-une-enquete-en-ligne-1062160991.html

Les 10 compagnies aériennes africaines les plus appréciées, selon une enquête en ligne

Les 10 compagnies aériennes africaines les plus appréciées, selon une enquête en ligne

Le confort durant les vols, un grand éventail de destinations, la ponctualité. Une nouvelle étude détermine les compagnies aériennes africaines préférées des... 16.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-16T17:09+0200

2023-09-16T17:09+0200

2023-09-16T18:48+0200

avion

afrique

égypte

ghana

kenya

tanzanie

passager

compagnie aérienne

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/0c/1f/1054138528_0:306:2730:1842_1920x0_80_0_0_d9ec686291c5eea0e1369433a370a2de.jpg

La société d’études S Money a mené une enquête en ligne pour découvrir quelles compagnies aériennes en Afrique sont les plus appréciées de leurs clients.Les services de différentes compagnies aériennes ont été analysés à l’aide d’un outil d’intelligence artificielle qui a calculé le pourcentage de tweets positifs et négatifs pour chaque compagnie.Top mondialQuant au top 10 à l’échelle mondiale, trois compagnies aériennes africaines ont été hautement appréciées. Le transporteur tanzanien Auric Air est arrivé à la 5e position avec 46,3% de tweets positifs, la 9e position revient à la compagnie kenyane d’Airkenya Express, avec 42,2% de tweets positifs, alors que Proflight Zambia, recensant 40% de tweets positifs, a été classée 10e.Le podium des vainqueurs revient à deux compagnies aériennes canadiennes, Bearskin Airlines et Pacific Coastal Airlines, ainsi qu’à la portugaise TAP Express.

afrique

égypte

ghana

kenya

tanzanie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

avion, afrique, égypte, ghana, kenya, tanzanie, passager, compagnie aérienne