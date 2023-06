Certains passagers de cette compagnie aérienne désormais invités à se peser avant l’embarquement

https://fr.sputniknews.africa/20230601/certains-passagers-de-cette-compagnie-aerienne-desormais-invites-a-se-peser-avant-lembarquement-1059652705.html

Certains voyageurs qui emprunteront les avions de la principale compagnie aérienne néo-zélandaise devront désormais se faire peser avant d’embarquer. Selon CNN... 01.06.2023, Sputnik Afrique

LLa compagnie aérienne néo-zélandaise Air New Zealand ne se limitera plus à peser les bagages de ses passagers, elle contrôlera aussi le poids de voyageurs sur demande des autorités nationales de l’aviation civile, a annoncé le site américain CNN Travel.Au départ de cette initiative, certains passagers du vol Auckland-New-York, l’un des plus longs au monde (17 heures), seront invités à se peser sur une balance numérique avant d’embarquer. Leur participation sera fondée sur le principe de volontariat et restera discrète.L’Autorité de l’aviation civile de Nouvelle-Zélande (CAA) compte étudier la charge et la répartition du poids dans les avions, selon le site. Une enquête similaire a été déjà entreprise en 2021 sur les vols nationaux d’Air New Zealand. Celle destinée aux passagers internationaux était également prévue mais a été retardée en raison de la pandémie de Covid-19.Le but de cette campagne est de calculer de façon plus précise le poids moyen d’un passager, explique la compagnie aérienne. Une autre enquête menée en 2003 en Nouvelle-Zélande avait révélé que le poids moyen d’un passager et de ses bagages à main était de 85,4 kilogrammes, d’après Forbes.

