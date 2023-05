Une Algérienne porte 2 kilos de vêtements pour ne pas payer de supplément à l’aéroport

https://fr.sputniknews.africa/20230501/une-algerienne-porte-2-kilos-de-vetements-pour-ne-pas-payer-de-supplement-a-laeroport-1058976163.html

Une étudiante algérienne a pris le taureau par les cornes à l’aéroport et enfilé 2 kilos de vêtements pour ne pas payer de supplément bagage. 01.05.2023, Sputnik Afrique

Faculté d’adaptation. Une Algérienne a déjoué les pièges de sa compagnie aérienne et contourné le traditionnel supplément bagage, rapportent les Dernières Nouvelles d'Algérie.L’étudiante s’est en effet rendu compte que son bagage cabine était trop lourd de 2 kilos. Le personnel de la compagnie aérienne lui a alors proposé de payer un surplus de 18 euros. Mais la jeune femme a refusé et a préféré enfiler plusieurs couches de vêtements sur elle. T-shirts, pantalons, vestes: elle est finalement parvenue à répartir ces 2 kilos de vêtements, avant de monter dans l’avion.Le voyage a été éprouvant, à cause de la chaleur, mais les économies réalisées ne sont pas anodines pour une jeune Algérienne. "Je suis étudiante et 18 euros, c’est beaucoup pour moi", confie-t-elle ainsi aux Dernières Nouvelles d'Algérie.Des précédentsCe n’est pas la première fois que des voyageurs tentent ainsi de contourner les suppléments bagage à l’aéroport. En 2019, une Philippine avait eu exactement le même réflexe, enfilant au moins une dizaine de vêtements les uns par-dessus les autres, pour pouvoir monter dans son avion. Ses photos avaient fait le tour des réseaux sociaux.Pour éviter d’avoir à casser sa tirelire, quelques astuces existent cependant. Placer tous ses gadgets électroniques dans une veste à multiples poches allège par exemple la valise, comme l’expliquaient des touristes sur un forum Reddit. Si c’est l’espace qui pose problème, des housses de rangement sous vide peuvent également permettre de compresser ses effets personnels et ainsi de limiter le nombre de valises et leur taille.

