Un hélicoptère ukrainien Mi-8 abattu par un système de missile antiaérien russe

Un hélicoptère ukrainien Mi-8 abattu par un système de missile antiaérien russe

20.10.2023

Le système Bouk du groupement de troupes russes Ouest dans la direction de Koupiansk a abattu un hélicoptère ukrainien Mi-8, dans la région de Kharkov, a déclaré à Sputnik le colonel Sergueï Zybinsky.Une dizaine d’attaques déjouéesEn outre, selon l’interlocuteur, les forces russes ont repoussé 11 attaques ukrainiennes sur l’axe de Koupiansk.Il a précisé que l’ennemi a ainsi perdu au total jusqu’à 70 soldats, un char, un blindé de transport de troupes M113 et trois drones.Échec de la contre-offensiveL’Ukraine a subi des pertes importantes, notamment plus de 1.500 véhicules blindés, a noté le 16 octobre le ministre russe de la Défense lors d'une réunion avec Vladimir Poutine et d'autres hauts responsables.L'armée ukrainienne n'a réussi à réaliser aucun progrès significatif, a affirmé Sergueï Choïgou.Selon les estimations citées par le Président russe la semaine dernière, les forces de Kiev ont jusqu'à présent perdu "plus de 90.000 personnes" au cours de la contre-offensive. Ces derniers jours, certains responsables ukrainiens ont admis que la contre-offensive était apparemment en retard sur le calendrier prévu et qu’elle aurait pu être "bloquée". Poutine a cependant déclaré dimanche que la poussée ukrainienne "avait complètement échoué".

