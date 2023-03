https://fr.sputniknews.africa/20230330/un-systeme-bouk-m1-et-un-mi-8-detruits-la-defense-russe-dresse-son-bilan-quotidien-en-ukraine-1058365389.html

Un système Bouk M1 et un Mi-8 détruits: la Défense russe dresse son bilan quotidien en Ukraine

Au cours des dernières 24 heures, les forces russes ont éliminé plus de 570 militaires ukrainiens et intercepté un missile tactique ennemi, assure la Défense. 30.03.2023, Sputnik Afrique

Les militaires russes ont abattu deux drones et intercepté trois projectiles de lance-roquettes multiples HIMARS, ainsi qu'un missile tactique ukrainien Hrim-2, a fait savoir ce 30 mars le ministère russe de la Défense dans son bilan quotidien de l’opération militaire.Dans les combats sur le terrain, en ces dernières 24 heures, l’armée russe a éliminé plus de 570 militaires ukrainiens, toutes zones confondues.Les forces ukrainiennes ont notamment perdu un système de missiles antiaériens Bouk M1, un canon automoteur 2S3 Akatsiya et deux lance-roquettes multiples, constate la Défense.Dans le même temps, la défense aérienne russe a abattu un hélicoptère Mi-8 de l'ennemi dans la région de Zaporojié. Qui plus est, deux chars, cinq obusiers, 14 blindés et 22 véhicules ukrainiens ont été anéantis.Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, l'armée ukrainienne a perdu 404 avions, 227 hélicoptères, 3.622 drones, 415 systèmes de missiles anti-aériens, 8.472 chars et autres véhicules blindés de combat, indique le ministère.

