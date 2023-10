https://fr.sputniknews.africa/20231020/la-russie-a-accelere-la-peripherisation-de-leurope-occidentale-estime-un-professeur-camerounais-1062953309.html

La Russie a accéléré la périphérisation de l’Europe occidentale, estime un professeur camerounais

Clap de fin pour le forum "la Ceinture et la Route" à Pékin. Xi Jinping a reçu avec les honneurs Vladimir Poutine. Parmi les dirigeants des pays de l'UE, seul... 20.10.2023, Sputnik Afrique

La Russie a accéléré la périphérisation de l’Europe occidentale, estime un professeur camerounais Clap de fin pour le forum «la Ceinture et la Route» à Pékin. Xi Jinping a reçu avec les honneurs Vladimir Poutine. Parmi les dirigeants des pays de l'UE, seul le premier ministre hongrois était présent. Au micro de Sputnik Afrique, le professeur Nkolo Foé fait le bilan de cet événement et analyse la place de l'Europe dans le monde multipolaire.

"L'Europe est en quelque sorte dans l'isolement par rapport aux grand bloc géographique, économique et civilisationnel eurasien. Il suffit de regarder la carte du continent eurasiatique pour se rendre compte que, au lieu d'être le centre du monde, l'Europe occidentale n'est pas plus qu’une presqu'île de la gigantesque masse continentale qui va de l'Atlantique au Pacifique", lance Nkolo Foé, professeur camerounais, membre du Comité Consultatif de l'Institut Chine-Afrique et membre titulaire de l'Institut International de Philosophie. Selon lui, la Russie avec son opération militaire spéciale en Ukraine "n’a qu’accéléré le processus de périphérisation" de l’Europe de l’Ouest touchée par l'effet boomerang des sanctions imposées à Moscou."Il y a des évènements extrêmement importants qui se déroulent sur le continent africain actuellement. Il y a par exemple l’expulsion des soldats européens, notamment la fermeture des bases militaires. Je crois que le rapprochement entre la Chine et la Russie a facilité ce processus qui a été demandé depuis des décennies. Parce que les bases militaires sur le continent, notamment dans le Sahel, sont quand même l'héritage de la colonisation", conclut le professeur.Retrouvez également dans ce numéro:- Modeste Dossous, chroniqueur béninois spécialisé dans les questions de défense et de sécurité, sur le retrait partiel des militaires français du Sénégal.-Thierry Mariani, eurodéputé français, sur les conséquences des sanctions pour le continent africain.Notre revue de presse abordera les sujets suivants:- L’Occident qui a perdu la bataille dans les pays du Sud par rapport à l’Ukraine et Israël.- Bamako qui recadre le ministre français de la Défense.- Un premier convoi militaire français parti du Niger est arrivé au Tchad.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

