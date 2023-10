https://fr.sputniknews.africa/20231017/un-eurodepute-critique-les-sanctions-qui-promettaient-de-renvoyer-la-russie-a-lage-de-pierre-1062875494.html

Un eurodéputé critique les sanctions qui "promettaient de renvoyer la Russie à l'âge de pierre"

Un eurodéputé critique les sanctions qui "promettaient de renvoyer la Russie à l'âge de pierre"

L'eurodéputé français Thierry Mariani a pointé, devant ses collègues du Parlement européen et des représentants de la Commission européenne, l'inefficacité des... 17.10.2023, Sputnik Afrique

Ce mardi, le Parlement européen s'est penché sur l'efficacité des sanctions de l'UE contre la Russie et sur la manière d'empêcher leur contournement par Moscou. Depuis le début du conflit en Ukraine, 11 paquets de sanctions ont déjà été adoptés. Mais est-ce un bon moyen pour faire face à la politique de Moscou? Thierry Mariani est d'un avis contraire.Évoquant les premiers mois qui ont suivi le déclenchement du conflit en Ukraine, l'eurodéputé a tenté de montrer que cette approche de l'UE est nuisible pour l'Europe même.Or, en réalité, à l'heure actuelle, "les ravages de l'inflation" et "l'explosion du coût de l'énergie" "martyrisent nos familles", a pointé l'élu.L'UE a "multiplié les rancœurs""L'Union européenne prépare donc un douzième paquet de sanctions contre la Russie, alors que 1.800 personnes font déjà l'objet de telles mesures." Cependant, "même M. Borrell a dû admettre, en mars 2023, que l'Union européenne atteignait ses limites" en la matière, a-t-il ajouté.En s'accrochant "fanatiquement" à ces sanctions, l'UE a "multiplié les rancœurs en Afrique, en Asie et jusqu'à l'Amérique du Sud". Il est désormais question de "lutter contre ceux qui permettraient de contourner les sanctions", a poursuivi M.Mariani. Entre-temps, l'Europe achète chaque mois 2 milliards de produits énergétiques à Moscou. Et ce, sans parler de l'énergie nucléaire "qui en dépend comme celle des États-Unis".

