"Une immense majorité russe en Crimée demande d’être reconnue": un eurodéputé répond à Sarkozy

"Une immense majorité russe en Crimée demande d’être reconnue": un eurodéputé répond à Sarkozy

L’ancien Président français Nicolas Sarkozy devrait se rendre en Crimée pour se persuader qu’il n’y a pas besoin d’un nouveau référendum, a déclaré à Sputnik... 17.08.2023, Sputnik Afrique

La Crimée, où la majorité écrasante d’habitants ont voté en 2014 en faveur du rattachement à la Russie, n’a pas besoin d’un autre référendum et l’ex-Président français Sarkozy pourrait s’en assurer lui-même s’il se rendait dans cette république, a déclaré à Sputnik Afrique Thierry Mariani, eurodéputé et ancien ministre des Transports du gouvernement Sarkozy.Il a ainsi commenté les propos de M.Sarkozy qui avait évoqué la veille la nécessité d’un nouveau référendum en Crimée.La majorité de la population russe est écrasante en Crimée et c’est elle qui a dit "oui" lors du référendum en mars 2014, insiste M.Mariani. Dans cette optique, il a exprimé son étonnement face à la position des pays "qui se réclament de la démocratie" de vouloir privilégier la position d’une minorité."La solution du conflit est à Washington"Pour M.Mariani, la dépendance financière de l'Ukraine aux pays occidentaux est évidente. Ces derniers auraient pu éteindre le conflit à tout moment mais ils ne veulent pas un compromis et continuent de l’alimenter, avoue M.Mariani déplorant l’absence d’une volonté dans la politique européenne vassalisée aux États-Unis.À titre d’exemple, il a tourné en dérision la position l’UE qui s’apprêtait à ne pas reconnaître ou, au contraire, reconnaître le Président vénézuélien Maduro aussitôt après le changement de la position des États-Unis. Dans ces circonstances, la solution du conflit reste à Washington, insiste le politologue.Au Niger, comme en Ukraine?Pour M.Mariani, le conflit en Ukraine devrait être l'occasion à la fois de trouver une architecture de sécurité durable pour tous les pays concernés dont l’Ukraine, la Russie, la Moldavie, la Biélorussie. Mais aussi pour l'Europe de trouver des voies d'une politique désormais véritablement indépendante.À son avis, "Macron, une fois de plus, a complètement loupé, manqué sa mission" et "l'histoire jugera tragiquement ce qu'a fait la France pendant cette période".

