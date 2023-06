https://fr.sputniknews.africa/20230623/le-11e-paquet-des-sanctions-antirusses-de-lue-entre-en-vigueur-moscou-reagit-1060118226.html

Le 11e paquet des sanctions antirusses de l’UE entre en vigueur, Moscou réagit

L’Union européenne a publié son 11e paquet de sanctions contre Moscou, qui entre immédiatement en vigueur. L’objectif de cette nouvelle vague de restrictions... 23.06.2023, Sputnik Afrique

Le Conseil européen a publié ce vendredi 23 juin le 11e paquet de sanctions antirusses, qui entre en vigueur le même jour. L’UE ajoute à sa liste noire 87 sociétés "soutenant directement" le complexe militaro-industriel de Russie, précise la Commission européenne.Les nouvelles restrictions frappent des organisations en Arménie, en Chine, aux Émirats arabes unis, en Ouzbékistan et en Syrie. Celles-ci sont accusées d’avoir exporté des marchandises et technologies à double usage.En outre, les secteurs suivants se voient mis en cause par les sanctions de l’UE:Réaction russePour le ministère russe des Affaires étrangères, le 11e paquet de sanctions est "illégitime". En réponse, la Russie a considérablement élargi la liste des représentants d’institutions européennes interdites d’entrée en Russie. Celle-ci comprend désormais des responsables d’organisations publiques et de sociétés européennes, des citoyens de l’UE impliqués dans l’octroi d’aide militaire à l’Ukraine, des membres d’institutions européennes impliqués dans l’adoption de sanctions contre Moscou. Le ministère russe ne précise pas les noms des personnes concernées.Vladimir Poutine avait précédemment déclaré que la politique d'affaiblissement de la Russie était une stratégie à long terme de l'Occident, et que les restrictions avaient porté un coup sérieux à l'économie mondiale dans son ensemble.

international, russie, sanctions, contre-sanctions, union européenne (ue), commission européenne, ministère russe des affaires étrangères, sanctions antirusses