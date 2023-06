https://fr.sputniknews.africa/20230617/forum-economique-de-saint-petersbourg-accords-pour-46-mrds--130-pays-dont-ceux-de-loccident-1059990274.html

Forum économique de Saint-Pétersbourg: accords pour 46 mrds $, 130 pays dont ceux de l'Occident

Forum économique de Saint-Pétersbourg: accords pour 46 mrds $, 130 pays dont ceux de l'Occident

Plus de 17.000 participants de 130 pays ont assisté au Forum économique de Saint-Pétersbourg (SPIEF), "un forum des gagnants", selon les organisateurs. Le... 17.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-17T15:12+0200

2023-06-17T15:12+0200

2023-06-17T15:28+0200

spief 2023

russie

chine

inde

économie

sanctions

accord

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/06/10/1059965128_0:0:3188:1793_1920x0_80_0_0_aae5ff9707f5d3c4ee7a4243a33f0b78.jpg

Malgré l’avis des pays de l’Occident concernant "l’isolement de la Russie", le Forum international économique de Saint-Pétersbourg (SPIEF) affiche cette année un solide bilan.Ainsi, 900 accords pour un montant de plus de 46 milliards de dollars ont été signés, annonce le comité d’organisation de l’événement, alors que le 17 juin marque le dernier jour du SPIEF."Et ce sont des accords qui ne représentent pas un secret commercial", a précisé Anton Kobiakov, responsable du comité d’organisation.Cette année, le forum, qui a débuté le 14, a réuni plus de 17.000 participants de 130 pays. Il s’est déroulé sous l’intitulé "Le développement souverain, une base pour un monde juste, unissons nos forces au nom des générations futures".L’Occident bel et bien présentLes innombrables sanctions et appels à isoler la Russie semblent par ailleurs ne pas empêcher certains pays occidentaux de se présenter au forum.Par exemple, les États-Unis, qualifiés par la Russie de pays non amical en 2022, ont envoyé une délégation de 27 personnes, la 7e parmi les plus nombreuses.De plus, 150 sociétés de pays dits non amicaux ont pris part à l’événement. Concernant les accords internationaux, 43 textes ont été signés avec des représentants d'entreprises étrangères, dont l'Italie et l'Espagne. Un certain nombre de représentants de pays qualifiés de non amicaux sont arrivés sous les noms d’autres entreprises, selon Anton Kobiakov.Au niveau général, la délégation la plus nombreuse a été celle des Émirats arabes unis avec 200 personnes. Le Président émirati, également présent, a été accueilli par Vladimir Poutine. La délégation chinoise comprenait 147 personnes, celle d’Inde 58 participants.Globalement, la participation et l'intérêt pour le forum ont atteint le niveau pré-Covid, selon les organisateurs.

russie

chine

inde

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

spief 2023, russie, chine, inde, économie, sanctions, accord