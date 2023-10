https://fr.sputniknews.africa/20231020/kim-jong-un-envisage-de-mettre-fidelement-en-uvre-les-accords-conclus-avec-poutine-1062945059.html

Kim Jong-un envisage de mettre "fidèlement en œuvre les accords" conclus avec Poutine

Kim Jong-un envisage de mettre "fidèlement en œuvre les accords" conclus avec Poutine

La Corée du Nord envisage d’élaborer un plan "de grande envergure" concernant ses relations avec Moscou, a déclaré Kim Jong-un lors d’une entrevue avec le chef... 20.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-20T14:11+0200

2023-10-20T14:11+0200

2023-10-20T14:11+0200

corée du nord

kim jong-un

vladimir poutine

visite

sergueï lavrov

accords

russie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/09/0b/1062031123_0:0:2694:1515_1920x0_80_0_0_9420956fed09787818177da81a0f24f8.jpg

Kim Jong-un s’est exprimé concernant les relations avec la Russie lors de sa dernière rencontre à Pyongyang avec Sergueï Lavrov, ministre russe des affaires étrangères.Le dirigeant nord-coréen a évoqué "la position ferme" du gouvernement du pays dans l’élaboration d’un plan "de grande envergure" concernant les relations entre Pyongyang et Moscou, "en mettant fidèlement en œuvre les accords conclus" lors d’une récente rencontre avec Vladimir Poutine, selon le communiqué de l’agence nord-coréenne KCNA.Visite officielle du ministre russeLors des entretiens avec le ministre russe, le 19 octobre, "des sujets importants d'intérêt commun" ont été abordés, toujours selon le communiqué. Parmi eux, "le souci des deux pays de faire face activement à la situation régionale et internationale complexe", en se basant sur les "solides relations de confiance politique et stratégique" entre la Corée du Nord et la Russie. De plus, Kim Jong-un et Sergueï Lavrov ont convenu de "développer les relations bilatérales de manière planifiée dans tous les domaines grâce aux efforts conjoints".Le ministre russe, qui a été en visite officielle en Corée du Nord les 18 et 19 octobre, a également eu des entretiens avec son homologue Choe Son-hui. Lors de cette rencontre "le calendrier des contacts politiques" a été discuté "en détail", selon le communiqué du ministère russe des Affaires étrangères.Déplacement de Kim Jong-un en RussieKim Jong-un a effectué une visite en Russie du 12 au 16 septembre. Lors de son déplacement dans l'Extrême-Orient russe, il a visité les usines aéronautiques et a rencontré le Président russe au cosmodrome Vostotchny. Le dirigeant nord-coréen a invité le chef de l’État russe à se rendre prochainement en Corée du Nord.

corée du nord

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

corée du nord, kim jong-un, vladimir poutine, visite, sergueï lavrov, accords, russie