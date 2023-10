https://fr.sputniknews.africa/20231019/lavrov-en-coree-du-nord-lexploration-geologique-et-livraisons-au-cur-des-discussions-1062914044.html

Lavrov en Corée du Nord: l'exploration géologique et livraisons au cœur des discussions

Lavrov en Corée du Nord: l'exploration géologique et livraisons au cœur des discussions

Dans le cadre du rapprochement qui se profile entre la Russie et la Corée du Nord, une commission intergouvernementale examinera la coopération bilatérale en... 19.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-19T09:14+0200

2023-10-19T09:14+0200

2023-10-19T09:37+0200

sergueï lavrov

corée du nord

international

russie

diplomatie

géologie

énergie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0a/13/1062913871_0:0:3030:1705_1920x0_80_0_0_e1ff5c28a4029724d807e70dbee65e51.jpg

La coopération entre la Russie et la Corée du Nord dans le domaine de l'exploration géologique et des plans de livraisons d'hydrocarbures seront à l’ordre du jour d'une réunion de la commission intergouvernementale prévue en novembre, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères.Il s'agit de la dixième réunion de la commission pour la coopération commerciale, économique, scientifique et technique, a précisé Sergueï Lavrov lors d'un point presse jeudi à Pyongyang.La réunion portera également sur toutes les branches de coopération examinées par les dirigeants des deux pays lors de leur précédent entretien sur l'aérodrome Vostotchny à la mi-septembre.Resserrement des liensLa livraison aux Nord-Coréens d’"autres marchandises nécessaires" sera aussi examinée en novembre, selon le ministre.Sergueï Lavrov s'est rendu en visite en Corée du Nord le 18 octobre. Il devrait s’entretenir avec Pyongyang sur la possibilité d'organiser une visite dans le pays de Vladimir Poutine.La visite du leader nord-coréen Kim Jong-un en Russie, en septembre dernier, a été son premier déplacement à l'étranger depuis le début de la pandémie de Covid-19.

corée du nord

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

sergueï lavrov, corée du nord, international, russie, diplomatie, géologie, énergie