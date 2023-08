https://fr.sputniknews.africa/20230824/la-russie-a-presque-triple-ses-exportations-dhydrocarbures-en-afrique-selon-poutine-1061602921.html

La Russie a presque triplé ses exportations d’hydrocarbures en Afrique, selon Poutine

La Russie a presque triplé ses exportations d’hydrocarbures en Afrique, selon Poutine

Au cours des deux dernières années, la Russie a augmenté de 2,6 fois ses exportations de pétrole, de produits pétroliers et de GNL vers le continent africain... 24.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-24T17:39+0200

2023-08-24T17:39+0200

2023-08-24T17:39+0200

sommet des brics 2023 en afrique du sud

afrique

russie

pétrole

hydrocarbures

céréales

vladimir poutine

sanctions

engrais

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/07/1d/1060917691_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_f314583761fb119b083f5519847345cc.jpg

Les livraisons d’hydrocarbures russes vers le continent africain ont presque triplé en l’espace de deux ans, a déclaré le Président russe ce 24 août lors d’une réunion au format BRICS-Africa Outreach.La Russie a une approche responsable envers ses engagements pris en matière d’exportation de ses hydrocarbures, laquelle se concentre principalement sur les marchés émergents:Fournisseur fiable de nourritureLe chef du Kremlin a réaffirmé le statut de son pays comme fournisseur fiable de denrées alimentaires. La Russie fera tout son possible pour éviter la famine en Afrique et dans le monde entier, assure-t-il.Céréales gratuitesÀ part les exportations régulières de céréales et d’engrais vers le continent africain, la Russie organise des livraisons à titre gracieux à certains pays en proie à des difficultés alimentaires, en dépit des sanctions occidentales qui bloquent la vente et le transport des marchandises russes.Toujours en marge de cette réunion, le dirigeant russe est revenu sur l’intention de son pays de faire un don de blé à plusieurs États du continent:"Pour la deuxième année consécutive, Dieu merci, nous faisons des récoltes de céréales records. Comme je l'ai dit, dans les mois à venir, nous allouerons de 25.000 à 50.000 tonnes de céréales à six pays africains en tant qu'aide humanitaire prioritaire, lesquelles seront livrées aussi gratuitement", a souligné M.Poutine, rappelant les accords en question obtenus lors du sommet Russie-Afrique qui s’est tenu fin juillet à Saint-Pétersbourg.Les négociations sur ce sujet avec les partenaires sont en phase finale, a-t-il noté.

afrique

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, russie, pétrole, hydrocarbures, céréales, vladimir poutine, sanctions, engrais