Énergie nucléaire: la Russie peut jouer un rôle clé en Afrique

Énergie nucléaire: la Russie peut jouer un rôle clé en Afrique

Le géant nucléaire russe Rosatom est prêt à prendre part aux projets énergétiques africains, notamment pour la construction de centrales nucléaires

Alors que l’Afrique ne dispose qu’une seule centrale nucléaire, la Russie pourrait changer la donne. En effet, celle-ci est capable de jouer un rôle déterminant dans la construction d’infrastructures de ce type sur le continent africain, a fait savoir le directeur général adjoint du groupe Rosatom en charge du développement et des affaires internationales.Cette participation devrait servir de base solide pour assurer le développement rapide de l’Afrique dans les décennies à venir, a estimé Kirill Komarov lors du forum African Energy Week au Cap.Et d’ajouter que ce géant nucléaire russe est "prêt à participer aux projets énergétiques sur le continent".Contribution russeActuellement, la Russie construit une centrale nucléaire en Égypte, baptisée El-Dabaa. La fin des travaux est prévue pour 2028. En plus de cela, Le Burkina Faso a signé en octobre un accord avec la Russie pour la construction d'une centrale nucléaire. Un autre mémorandum a été signé entre Rosatom et le Mali sur l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques.Nucléaire en AfriqueL'Afrique dispose d'un énorme potentiel pour développer sa propre énergie nucléaire, notent les participants à la Semaine africaine de l'énergie. Trois pays africains exploitent actuellement de l'uranium en quantités industrielles: la Namibie, le Niger et l'Afrique du Sud. Ils représentent 18 % du marché mondial des ventes de minerai d’uranium. Le Ghana, le Kenya, le Maroc, la Tunisie et l'Ouganda ont annoncé leur intérêt pour la construction d'une centrale nucléaire. Pour l’heure, uniquement l’Afrique du Sud en possède une.

