Rosatom préconise des centrales nucléaires flottantes pour l'Afrique

"En Russie nous exploitons une centrale nucléaire flottante depuis 2019 et nous sommes convaincus que cette solution technologique pourrait servir de réponse aux besoins africains en énergie électrique stable et sure, compte tenu d’une géographie spécifique de la région: l’Afrique possède un littoral étendu et varié comprenant deux océans, Atlantique et Indien", a-t-il signalé cité par Rosatom.