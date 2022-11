L’essor du nucléaire aura lieu en Afrique, selon le chef de Rosatom

"Étant donné que les réseaux énergétiques en Afrique ne sont pas aussi développés que sur le continent européen, les projets de centrales de faible puissance sont une solution optimale pour les pays africains et y seront très demandés. Nous poursuivons le travail avec le Rwanda, le Nigeria et d’autres pays de la région. Une centrale nucléaire flottante a de larges perspectives dans la région et nous en discutons après plusieurs pays. Je crois que prochainement nous parviendrons à aboutir à des accords concrets", a-t-il révélé.