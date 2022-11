https://fr.sputniknews.africa/20221121/interesses-par-les-technologies-vertes-russes-langola-lorgne-sur-le-nucleaire-1057046327.html

"Intéressés par les technologies vertes" russes: l'Angola lorgne sur le nucléaire

"Intéressés par les technologies vertes" russes: l'Angola lorgne sur le nucléaire

L'Angola, qui possède déjà une centrale hydroélectrique de technologie russe, discute avec Moscou d’un éventuel accord dans le domaine de l’énergie nucléaire... 21.11.2022, Sputnik Afrique

Les autorités angolaises et russes discutent d'un accord bilatéral sur le nucléaire civil, a déclaré ce lundi 21 novembre à Sputnik Joaquim Augusto de Lemos, ambassadeur d’Angola en Russie.Une déclaration faite en marge du forum international Atomexpo 2022, consacré au nucléaire civil, qui a réuni les représentants de plus de 50 pays à Sotchi les 21 et 22 novembre."L’accord dans le domaine de l’énergie nucléaire entre l’Angola et la Russie est toujours en cours de discussion -pas ici, au forum, mais en général. Nous sommes ici pour voir l’exposition, mais nous n’avions pas prévu de signer spécifiquement des accords ici", a-t-il indiqué.À la découverte d’autres horizonsLuanda veut de nouvelles opportunités pour se servir de l’hydroélectricité après avoir beaucoup investi dans les centrales hydroélectriques, a renchéri M.de Lemos."Aujourd’hui, nous avons le choix de comparer les centrales hydroélectriques aux réacteurs nucléaires et de comprendre ce qui est le plus adapté pour l’avenir. Nous sommes très intéressés par les nouvelles technologies vertes et les moyens de générer de l’énergie à l’avenir. C’est pourquoi nous sommes venus à la conférence: pour voir l’exposition et en savoir plus sur les nouvelles technologies", a conclu l’ambassadeur.L'Angola possède un barrage hydroélectrique construit par la société russe Technopromexport de 1987 à 2013. La centrale de Kapanda, la plus grande en Angola, produit plus de 50% d'électricité du pays.Pas à leur première collaborationMalgré les pressions occidentales envers les pays africains, l’Angola continue de collaborer avec la Russie. Luanda aurait récemment souhaité rejoindre le système russe de paiement Mir, tout en permettant l’utilisation de ces cartes.

