https://fr.sputniknews.africa/20231019/washington-lance-un-avertissement-aux-americains-pour-tout-voyage-a-letranger-1062932587.html

Washington lance un avertissement aux Américains à l'étranger

Washington lance un avertissement aux Américains à l'étranger

Sur fond de rumeurs sur l'éventuel lancement d'une opération terrestre dans la bande de Gaza, Washington a appelé les Américains à faire preuve d'une prudence... 19.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-19T18:02+0200

2023-10-19T18:02+0200

2023-10-19T18:22+0200

états-unis

israël

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/01/1d/1045148488_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_31098965f505d2883fa1dbb17c803a88.png

Le Département d'Etat US a invité les ressortissants américains se trouvant à l'étranger à une vigilance accrue dans le contexte de vives tensions internationales.Dans le même temps, le ministère israélien des Affaires étrangères a fait évacuer les ambassades en Égypte, en Jordanie, à Bahreïn, au Maroc et au Turkménistan et ordonné aux employés de vingt autres ambassades dans le monde de rester chez eux.Ces annonces interviennent sur fond de rapports sur l'éventuel lancement d'une opération terrestre dans la bande de Gaza. Selon The Times of Israel, le ministre israélien de la Défense a prévenu les soldats stationnés à la frontière de la bande qu'ils seront bientôt sur son territoire.

états-unis

israël

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

états-unis, israël