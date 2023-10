https://fr.sputniknews.africa/20231018/israel-evacue-ses-ambassades-au-maroc-et-en-egypte-sur-fond-de-manifestations-de-colere-1062906308.html

Israël évacue ses ambassades au Maroc et en Égypte sur fond de manifestations de colère

À la suite de vives protestations, des milliers de personnes en colère sont descendues dans les rues mardi. Tel Aviv a décidé d'évacuer deux de ses ambassades... 18.10.2023, Sputnik Afrique

Le ministère israélien des Affaires étrangères a évacué le personnel des ambassades du pays à Rabat au Maroc, et au Caire en Égypte, en raison des manifestations massives contre la situation à Gaza, et notamment contre les frappes sur un hôpital faisant des centaines de morts.Cette évacuation s'ajoute à l'alerte maximale annoncée dans toutes les ambassades israéliennes du monde, relate le site Ynet. Les diplomates travaillant dans des pays "sensibles" sont transférés vers des pays plus sûrs. Le personnel diplomatique qui reste sur place ne doit pas quitter les lieux sauf en cas de nécessité.Israël se distancieMardi, à la suite de la frappe meurtrière sur l’hôpital baptiste Al-Ahly à Gaza tuant au moins 500 personnes, des milliers de manifestants sont descendus dans les rues dans de nombreux pays musulmans.Israël rejette la responsabilité de cette tragédie et pointe le Jihad islamique*. Sur les ondes radio de Sputnik, le porte-parole de la diplomatie israélienne Hasan Kaabiya a déclaré que le Jihad* "a tiré des missiles sur Israël et qu’un d’entre eux a connu une défaillance technique, ce qui a changé la direction de l’engin en tombant dans la cour de l’hôpital".Cependant, selon la diplomatie russe, Israël doit fournir des images satellites afin de prouver sa non-implication dans cette attaque. *Organisation terroriste interdite en Russie

