"Faux Français", "tout le monde devient fou!": le cas Karim Benzema fait parler en France

Nouvelle tempête politique dans le petit monde du ballon rond. Le footballeur français Karim Benzema est au cœur de la polémique, après ses prises de position sur le conflit israélo-palestinien. L’ancienne star du Real Madrid avait notamment adressé ses prières aux habitants de Gaza, "victimes une fois de plus de ces bombardements injustes", sur X (ex-Twitter).Un message de soutien qui a fait grincer des dents, puisque le footballeur ne s’était pas exprimé après l’attaque du Hamas hors de la bande de Gaza, ou après l’attentat terroriste contre le professeur de français Dominique Bernard.Plusieurs personnalités politiques ont en outre pointé une proximité entre l’attaquant français et l’organisation islamique des Fréres musulmans. Un "lien notoire" existe, a même déclaré le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin.Résultat: la sénatrice Valérie Boyer a demandé que des sanctions soient prises contre le joueur, mentionnant notamment le retrait du Ballon d’or et la déchéance de nationalité dans un communiqué.Soutiens et indignationsL’idée d’un retrait de la nationalité française a trouvé certains soutiens. L’eurodéputé Marion Maréchal a ainsi soutenu que Karim Benzema devait "retourner dans son pays d’origine", une partie de sa famille étant algérienne. Elle a qualifié le footballeur de "faux Français" sur X (ex-Twitter).Même son de cloche pour l’ancien candidat à la présidentielle Eric Zemmour, qui a fait un lien entre les positions de Benzema sur l’islam et les récents attentats commis en France.D’autres au contraire sont scandalisés qu’on puisse retirer son passeport français au footballeur. Le député Jean-Luc Mélenchon, sous le feu des critiques depuis quelques jours, a tenu à apporter son soutien à Benzema. Il a salué "une personne remarquable, sans haine ethnique ou religieuse" et fustigé les héritiers des "pétainistes" qui veulent enlever les papiers à certains Français.L’avocat du joueur a, pour sa part, déploré que l’on demande aux sportifs de se positionner sur le conflit israélo-palestinien, comme sur d’autres événements géopolitiques.Le conflit au Moyen-Orient avait déjà agité le monde du foot français ces derniers temps avec l’affaire Youcef Atal. Le latéral algérien avait en effet relayé une vidéo d’un prédicateur palestinien appelant Dieu à "envoyer un jour sombre pour les Juifs". Il avait été suspendu par son club de l’OGC Nice et une enquête pour apologie du terrorisme avait été ouverte à son encontre. Le joueur avait par la suite présenté ses excuses.

