https://fr.sputniknews.africa/20231013/attaque-au-couteau-dans-un-lycee-en-france-un-enseignant-tue-1062760423.html

Au cri "Allahu akbar", un individu tue un enseignant dans un lycée en France

Au cri "Allahu akbar", un individu tue un enseignant dans un lycée en France

Un enseignant est mort, deux autres personnes ont été blessées suite à une attaque au couteau commise par un individu dans un lycée à Arras, dans le nord de la... 13.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-13T12:46+0200

2023-10-13T12:46+0200

2023-10-13T14:56+0200

france

lycée

meurtre

attaque au couteau

enseignant

suspects fichés "s"

radicalisation

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0a/0d/1062761225_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_915e573307fa9c3bc6879f08f34a4081.jpg

Une attaque à coups de couteau a eu lieu ce vendredi 13 octobre, aux alentours de 11 heures, au lycée Gambetta d’Arras (Pas-de-Calais). Un individu a tué un enseignant et blessé gravement deux personnes avant d'être interpellé. Le suspect âgé d'une vingtaine d'années a crié "Allahu Akbar", relate BFM. Il est est d'origine tchétchène et est fiché pour radicalisation (fiché S), a indiqué une source policière à l'AFP.Le frère de l'individu a également été interpellé. Une enquête ouverteDans la foulée, le Parquet national antiterroriste (Pnat) a annoncé avoir ouvert une enquête pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste.Emmanuel Macron et les ministres de l'Intérieur et de l'Éducation vont se rendre sur place.Aucun lycéen blesséLa victime de l’assaillant est un professeur de lettres, toujours selon BFM. Un agent de l'établissement, qui a reçu plusieurs coups de couteau, est en urgence absolue. Un autre enseignant se trouve en urgence relative.Aucun lycéen n'a été blessé.

france

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

france, lycée, meurtre, attaque au couteau, enseignant, suspects fichés "s", radicalisation