À Pretoria, une manifestation devant l’ambassade israélienne préparée par le parti au pouvoir

19.10.2023

2023-10-19T16:45+0200

Le Congrès national africain (ANC) a depuis longtemps pris fait et cause pour le peuple palestinien, car il voit des parallèles entre la discrimination subie par les Palestiniens et le système d’apartheid contre lequel il a lutté en Afrique du Sud.L’ANC prône un règlement pacifique du conflit israélo-palestinien, qui implique une solution à deux États dans les frontières d'avant 1967, conformément à de nombreuses résolutions de l'Onu.Alors que de nouvelles tentions violentes ont éclaté au Proche-Orient, l'ANC prévoit d'organiser vendredi une manifestation devant l'ambassade d'Israël à Pretoria en signe de solidarité avec les Palestiniens.Ce qui se passe en Palestine est un malFikile Mbalula, le secrétaire général de l'ANC, a réitéré l'engagement du parti à se tenir aux côtés des Palestiniens. Il a en outre souligné que personne ne devrait demander à l'ANC d'abandonner son soutien à la cause palestinienne. Faisant des parallèles avec l'histoire de son parti dans la lutte contre l'apartheid, il a condamné la situation actuelle en Palestine, la qualifiant de "mauvaise".Le responsable a également critiqué les États-Unis pour leur soutien continu à Israël dans le conflit en cours qui remet en question la notion de paix.Biden apporte son soutien à IsraëlSa critique fait suite à la visite de Joe Biden en Israël mercredi, au cours de laquelle il a exprimé le soutien du gouvernement américain aux efforts d'Israël contre le Hamas, alors que plus d'une douzaine de milliers d’Américains, y compris des juifs, manifestaient devant le Congrès américain exigeant que les législateurs adoptent une résolution appelant à un cessez-le-feu dans le conflit.La récente escalade de la violence dans la région israélo-palestinienne, déclenchée par le Hamas le 7 octobre en réponse aux provocations israéliennes, a fait des milliers de morts et de blessés, tant du côté palestinien qu'israélien. En réponse, Israël a déclaré l'état de guerre le lendemain et a lancé des frappes de représailles contre la bande de Gaza. Israël a ensuite ordonné un blocus complet de la bande de Gaza, coupant l'approvisionnement en eau, nourriture, médicaments et carburant aux deux millions d'habitants de la région et leur ordonnant de partir.Face à de vives protestations anti-israéliennes Tel Aviv a décidé d’évacuer deux de ses ambassades, celle de Rabat et du Caire, se souciant de la sécurité de leur personnel.D’autres diplomates en place dans les pays concernés sont priés de faire preuve de vigilance.

