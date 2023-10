https://fr.sputniknews.africa/20231018/des-protestaires-reclamant-la-fin-des-bombardements-de-gaza-envahissent-le-capitole---video-1062912284.html

Des protestaires réclamant la fin des bombardements de Gaza envahissent le Capitole US - vidéo

Des protestaires réclamant la fin des bombardements de Gaza envahissent le Capitole US - vidéo

2023-10-18

L'accès du public au Capitole américain a été restreint ce mercredi 18 octobre après qu'une importante manifestation appelant à un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas ait envahi un de ses bâtiments, rapporte Axios.Selon ses informations, les protestataires étaient affiliés aux "groupes anti-israéliens If Not Now et Jewish Voice for Peace".Les forces de l'ordre déployées au Capitole ont indiqué sur leur compte X (ex-Twitter) avoir demandé aux manifestants de se disperser. "Lorsqu'ils ont refusé de se conformer à nos ordres, nous avons commencé à les arrêter", explique la police.Une protestation pro-palestinienne se déroule également à l'extérieur du siège du Congrès américain, témoignent un correspondant de Sputnik sur place.Précédemment, dans le sillage de la frappe meurtrière sur un hôpital à Gaza, des protestations massives ont eu lieu devant les missions diplomatiques israéliennes dans plusieurs pays du monde musulman.

