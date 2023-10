Poutine: le tir sur l’hôpital de Gaza est une tragédie et une catastrophe humanitaire

"En ce qui concerne l’hôpital et la tragédie qui y a eu lieu: ce sont des événements affreux. Des centaines de morts et des centaines de blessés, c’est, sans aucun doute, une catastrophe. Dans un seul endroit, d’autant plus dans un endroit à caractère humanitaire. C’est pourquoi je compte bien que ce sera un signal indiquant qu’il faut mettre fin à ce conflit le plus vite possible", a-t-il déclaré.