Les alliés de Kiev veulent "généraliser le conflit" en lui livrant des armes

Source d’escalade. La fourniture de matériel militaire à Kiev a débouché sur une aggravation généralisée des crises politiques, au Moyen-Orient comme au Sahel, a déclaré à Sputnik Afrique Abdoulaye Nabaloum, président de la Confédération des Associations et Mouvements Panafricains de l'Afrique de l'Ouest (CAMPAO).L’Ukraine ne se prive en effet pas de "vendre et revendre" ces armes livrées sur les marchés parallèles, affirme le responsable. Celles-ci se retrouvent aujourd’hui selon lui entre les mains des terroristes en Afrique, ou du Hamas en Palestine. À travers ces réseaux d’armes, l’Occident réussit ainsi à "créer des foyers de tensions" et à déstabiliser certains théâtres.Une dérive qui ne semble pas prête de s’arrêter, puisque Washington a récemment décidé de livrer des missiles longue portée ATACMS à Kiev. Un approvisionnement qui ne fera que "prolonger l’agonie de l’Ukraine", a d’ailleurs averti le Président russe Vladimir Poutine lors du Forum international "Сeinture et Route" en Chine.Nécessaire État palestinienAu cœur de cette période de turbulences, le conflit israélo-palestinien représente la crise de tous les dangers. Abdoulaye Nabaloum salue d’ailleurs la prise de position de Vladimir Poutine, qui a plaidé pour la création d’un véritable État palestinien indépendant lors de sa visite en Chine.Le jeu américain pèse notamment sur le Liban et l’Iran, qui pourraient être tentés d’intervenir contre Israël, souligne Abdoulaye Nabaloum.Moscou et Pékin donnent un signal fort à l’AfriqueDans le sillage de ces bouleversements géopolitiques, un nouveau modèle multipolaire semble cependant émerger. Le rapprochement entre la Chine et la Russie signe notamment l’échec de l’hégémonie occidentale et du régime des sanctions. Cela envoie aussi un signal à tous les pays qui veulent construire un mode plus équitable et inclusif, en particulier en Afrique, souligne Abdoulaye Nabaloum.Ce 18 octobre, Vladimir Poutine avait notamment annoncé que la Russie était devenue le deuxième partenaire commercial de la Chine parmi les pays non-asiatiques, devançant désormais Berlin.

