Deuxième match de foot russo-africain en cinq jours: l’entraîneur kényan s’exprime

Deuxième match de foot russo-africain en cinq jours: l'entraîneur kényan s'exprime

L'équipe de football du Kenya affrontera celle de la Russie le 16 octobre, quelques jours après la victoire de cette dernière sur le Cameroun.

La prochaine rencontre avec la Russie, programmée pour le 16 octobre en Turquie, permettra à l’équipe du Kenya de mieux analyser son potentiel bien avant les qualifications pour la Coupe du monde, a déclaré l’entraîneur-en-chef de la sélection kényane aux journalistes.Selon le spécialiste kényan, l’équipe russe a pu gagner en force après l’arrivée de l’entraîneur Valeri Karpin. Le match contre le Cameroun l’a bien démontré, a ajouté Engin Firat.Le match prévu pour le 16 octobre à Antalya sera le deuxième en cinq jours face à une équipe d’Afrique pour les joueurs russes. Le 12 octobre, ils se sont imposés avec un petit score (1-0) face à la sélection du Cameroun, à Moscou. Le seul but a été marqué à la 40e minute par l'attaquant du CSKA Moscou Fiodor Tchalov.Le 28 février 2022, la Fédération internationale de football association (FIFA) et l'Union des associations européennes de football (UEFA) ont exclu des tournois internationaux les équipes nationales et les clubs russes. Ces derniers ont ainsi perdu le droit de participer aux compétitions européennes et la sélection nationale n’a pas pu disputer les matches de la Coupe du monde 2022.

