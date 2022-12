https://fr.sputniknews.africa/20221212/le-kenya-veut-organiser-la-can-2027-et-participer-au-mondial-2030-1057252476.html

Le Kenya veut organiser la CAN 2027 et participer au Mondial 2030

Le Président kenyan William Ruto a déclaré que son pays souhaite accueillir la Coupe d'Afrique des Nations en 2027 et se qualifier pour le Mondial 2030. 12.12.2022, Sputnik Afrique

Le Kenya aspire à se qualifier pour la Coupe du Monde de 2030 et organiser la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2027, a déclaré ce lundi 12 décembre le Président William Ruto dans son discours à l'occasion de la fête nationale de la République Jamhuri Day.S'adressant à environ 20.000 personnes venues célébrer le 59ème anniversaire du Jamhuri Day, au Stade Nyayo à Nairobi, William Ruto a annoncé que son pays compte se porter candidat pour organiser la Coupe d'Afrique des Nations en 2027. Il a appelé à une politique footballistique basée sur une approche ascendante, qui part "de la base dans les villages jusqu'à la grande scène de la Coupe du monde".Outre le développement du football, le Président kényan a mis un accent particulier sur les efforts du pays en matière de technologie et d'innovation. Il a exprimé l'intention du gouvernement de digitaliser les 85% des services publics qui ne sont pas encore numérisés, promettant qu'"aucun Kényan ne montera dans un bus, ni fera la queue pour accéder aux services publics".Le Président kényan a également dévoilé un plan tridimensionnel axé notamment sur le développement de l'agriculture.Sur le plan sécuritaire, William Ruto a relevé que les menaces traditionnelles sont maîtrisées grâce aux efforts du gouvernement qui a réalisé des progrès dans l'élimination du banditisme, le vol de bétail et la criminalité urbaine.Tenue sous le thème "Connecter, innover et inspirer", la célébration a attiré plus de 20.000 personnes, qui ont commencé à affluer vers le Stade Nyayo dès 6 heures du matin. L'événement a été marqué par la présence de hauts responsables kényans, dont notamment le vice-Président Rigathi Gachagua et le gouverneur de Nairobi Sakaja Johnson.

