https://fr.sputniknews.africa/20231012/la-russie-domine-lequipe-du-cameroun-pendant-le-match-amical-de-foot-a-moscou-1062748118.html

La Russie domine l’équipe du Cameroun pendant le match amical de foot à Moscou

La Russie domine l’équipe du Cameroun pendant le match amical de foot à Moscou

Le match amical entre les équipes russe et camerounaise s’est soldé par la victoire de la sélection russe sur le score de 1-0. С’était la deuxième rencontre... 12.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-12T23:03+0200

2023-10-12T23:03+0200

2023-10-12T23:04+0200

international

sport

équipe nationale

russie

cameroun

football

match amical

moscou

tir au but

fifa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0a/0c/1062748263_0:43:1280:763_1920x0_80_0_0_5bf706e036613058c36d578d37b067db.jpg

L'équipe nationale russe de football a remporté ce 12 octobre le match amical face au Cameroun sur le score de 1:0. Le match a été disputé au stade Dynamo de Moscou qui porte le nom de Lev Yachin, légendaire gardien soviétique du club éponyme, en présence de 20.152 supporteurs russes et africains.Malgré une légère domination russe en début de match, les Camerounais ont réussi à rééquilibrer les débats grâce à leur capitaine Vincent Aboubakar, ont fait état les observateurs sportifs.Cependant, les Lions ont manqué de précision dans la finition en laissant Fedor Tchalov ouvrir le score à la 40e minute.Pour l'attaquant du CSKA, c’était le premier but en six matchs pour la sélection nationale, relatent les médias.Le résultat de cette rencontre entre les équipes de Russie et du Cameroun sera pris en compte dans le classement de la Fédération Internationale de football (FIFA). Pour l’heure, la Russie y occupe la 39e place, l'équipe du Cameroun est positionnée au 41ème rang.Le premier match russo-camerounais depuis des annéesÀ noter que la dernière confrontation des Lions indomptables avec la Russie s’était tenue en 1994 à la Coupe du monde aux États-Unis, précisent les médias, préférant ne pas attirer trop d’attention à une autre rencontre amicale Russie-Cameroun de 2011 avec un match nul de 0-0.L’équipe camerounaise va maintenant se concentrer sur son prochain match contre le Sénégal le 16 octobre. À la même date, l'équipe russe disputera à son tour un match amical avec l'équipe kenyane sur le sol turc.En février 2022, la FIFA et l’Union européenne des associations de football (UEFA) ont suspendu la participation des clubs et de l’équipe nationale russes aux compétitions internationales en raison de la situation en Ukraine. Depuis lors, l'équipe russe a disputé des matchs amicaux contre les équipes du Kirghizistan (2-1), du Tadjikistan (0-0), de l'Ouzbékistan (0-0), de l'Iran (1-1) et de l'Irak (2-0), relatent les médias.

russie

cameroun

moscou

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, sport, équipe nationale, russie, cameroun, football, match amical, moscou, tir au but, fifa, supporter, afrique subsaharienne