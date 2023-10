https://fr.sputniknews.africa/20231015/ce-pays-du-maghreb-se-dit-pret-a-accueillir-les-prochains-matches-de-foot-de-la-palestine-1062825632.html

Ce pays du Maghreb se dit prêt à accueillir les prochains matches de foot de la Palestine

L’Algérie s’est dite prête à accueillir, à titre gracieux, l’équipe nationale palestinienne, et à mettre à sa disposition ses stades dans le cadre des matches... 15.10.2023, Sputnik Afrique

Tous les matches dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 et de la Coupe d’Asie des nations 2027 de l’équipe de Palestine auront lieu sur le sol algérien, a-t-il été annoncé le 15 octobre sur le site officiel de la Fédération algérienne de football.La partie algérienne s’est également dite prête à prendre en charge tous les frais liés à ces événements, précise le communiqué.Dans ce cadre, l’Algérie accueillera le match entre les équipes nationales de Palestine et d’Australie, prévu le 21 novembre, a confirmé Walid Sadi, président de la Fédération algérienne de football. Cette rencontre aura lieu dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. La ville-hôte de cette rencontre n’a pas pour l’heure été précisée.Aggravation du conflit israélo-palestinienLe 7 octobre, une nouvelle escalade entre Israël et la Palestine a été déclenchée. Une attaque massive de roquettes a été lancée contre Israël par la branche militaire du mouvement palestinien Hamas de la bande de Gaza. En riposte, l’armée israélienne (Tsahal) a lancé une opération militaire d’envergure contre Gaza. Les 10 et 11 octobre, les forces armées israéliennes ont utilisé des munitions au phosphore blanc à Gaza ainsi qu’au Liban, selon Human Rights Watch. D’ailleurs, l’ambassadeur d’Israël en Russie, Alexander Ben Zvi, a démenti cette information.Le conflit a fait des milliers de morts et au moins une dizaine de milliers de blessés, selon les ministères israélien et gazaoui de la Santé.

