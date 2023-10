https://fr.sputniknews.africa/20231014/qui-sont-les-rivaux-potentiels-de-sissi-a-la-presidentielle-2024-la-liste-officielle-1062803366.html

Qui sont les rivaux potentiels de Sissi à la présidentielle 2024? La liste officielle

Qui sont les rivaux potentiels de Sissi à la présidentielle 2024? La liste officielle

L’Autorité électorale d’Égypte a annoncé la fin de l’étape d’inscription des candidats pour la présidentielle 2024, selon le portail Masrawy. Quatre candidats... 14.10.2023, Sputnik Afrique

Les dossiers de quatre candidats pour l’élection présidentielle de 2024 ont été enregistrés par l’Autorité électorale nationale d’Égypte, a annoncé le portail d’actualité Masrawy, se référant à cet organe. Outre le Président actuel, Abdel Fattah al-Sissi, les leaders des trois partis politiques égyptiens ont déposé leurs candidatures.La liste officielle initiale des candidats ainsi que le nombre de sponsors et de partisans pour chacun d'entre eux seront annoncés par le Conseil électoral le 16 octobre, après examen des recommandations et des soutiens de chaque candidat.Selon la législation égyptienne, chaque candidat doit présenter le soutien d’au moins 20 députés ou des procurations d’au moins 25.000 citoyens, dont au moins1.000 provenant de 15 gouvernorats égyptiens différents, a précisé Masrawy.Présidentielle en ÉgypteL’élection présidentielle se déroulera du 10 au 12 décembre en Égypte, alors que les ressortissants égyptiens à l’étranger pourront voter du 1er au 3 décembre. Les résultats du premier tour seront officiellement annoncés le 18 décembre.Abdel Fattah al-Sissi occupe le poste de Président depuis sa victoire à la présidentielle de 2014. Les amendements constitutionnels approuvés par les Égyptiens lors du référendum d’avril 2019 prolongent le mandat présidentiel de quatre à six ans et donnent au Président al-Sissi la possibilité de briguer un troisième mandat.

