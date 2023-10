https://fr.sputniknews.africa/20231013/ces-pays-africains-avec-le-plus-grand-montant-de-transferts-de-fonds-de-la-diaspora-1062772799.html

L’Égypte, le Nigeria et le Maroc sont les principaux destinataires des fonds envoyés par les diasporas en 2022, selon le rapport de la Banque mondiale. Le... 13.10.2023, Sputnik Afrique

En 2022, l’Égypte est devenue le plus grand bénéficiaire de fonds étrangers, avec 28,3 milliards de dollars envoyés par les représentants de la diaspora égyptienne, indique la récente étude Migration and Development Brief publiée par la Banque mondiale (BM). C’est l'Arabie Saoudite qui représente un tiers du total des envois de fonds en Égypte.Le Nigeria arrive en deuxième position avec le montant de 20,1 milliards de dollars, soit 3% de plus qu’en 2021. Les États-Unis et le Royaume-Uni abritent la plus grande population de Nigérians de la diaspora, après le Bénin et le Cameroun en Afrique de l'Ouest. Les envois de fonds vers le Nigeria représentent environ 38% du total des envois de fonds vers la région.La troisième place revient au Maroc qui a reçu 11,2 milliards de dollars en 2022. Les envois de fonds vers ce pays maghrébin le place en deuxième position en terme d’importance dans la région. Ils ont été soutenus par les résidents de plusieurs pays de la zone euro, notamment de la France, de l’Espagne, de la Belgique et des Pays-Bas où habite un grand nombre d'expatriés marocains. Au premier trimestre 2023, les envois de fonds vers le Royaume ont augmenté d'environ 7% pour atteindre 2,6 milliards de dollars par rapport à la même période en 2022, dépassant à la fois les recettes touristiques et les entrées d’investissements directs étrangers (IDE), précise l’étude de la BM.En Afrique subsaharienne, la croissance régionale en 2022 a été largement tirée par une forte augmentation des envois de fonds au Ghana (12% à 4,7 milliards de dollars) et au Kenya(8,5% à 4,1 milliards de dollars) qui se placent respectivement en 4e et 5e position du classement.Suivent ensuite la Tunisieet le Zimbabwe, qui ont reçu 3,1 milliards de dollars chacun, le Sénégal (2,5 milliards), l’Algérie(1,8 milliard) et la République démocratique du Congo (1,7 milliard), clôturant le top 10.Après la forte croissance de 16,3% en 2021, les flux de fonds vers l’Afrique subsaharienne ont augmenté de 6,1% en 2022, pour atteindre 52,9 milliards de dollars, soutenant les comptes courants de plusieurs pays africains. En 2023 et 2024, les flux vers la région devraient augmenter de 1,3% et 3,7%, selon les prévisions de la BM.

