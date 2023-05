https://fr.sputniknews.africa/20230521/le-francais-repousse-par-langlais-en-algerie-une-universite-lance-un-appel-a-la-diaspora-1059398092.html

Le français repoussé par l’anglais en Algérie? Une université lance un appel à la diaspora

Le français repoussé par l’anglais en Algérie? Une université lance un appel à la diaspora

Une université algérienne a lancé un appel à ses compatriotes -scientifiques établis hors du pays- les invitant à donner des sessions intensives dans leurs... 21.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-21T22:00+0200

2023-05-21T22:00+0200

2023-05-21T22:00+0200

diaspora

sciences et tech

langue anglaise

boumerdès

maghreb

algérie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/05/15/1059397921_0:1115:2047:2266_1920x0_80_0_0_3c1f88cdc6650a66a4172d11ed4e7c9b.jpg

L’université publique M’Hamed Bougara de Boumerdès a publié un communiqué annonçant la mise en place début août prochain des sessions intensives en langue anglaise destinées à améliorer la maitrise de cette langue par les personnels scientifiques, indique le media en ligne Tout sur l’Algérie (TSA).L’administration de l’université sollicite "tous les scientifiques, professionnels et chercheurs algériens établis à l’étranger", qui seraient présents en Algérie pendant la période estivale, à donner des cours intensifs dans leurs disciplines respectives en anglais dans le cadre du programme de la faculté des sciences et de la technologie.L’établissement met surtout l’accent sur les disciplines suivantes: sciences et technologies, intelligence artificielle, technologie de l’information et de communication, énergies renouvelables, robotique, médecine, biotechnologies, nanotechnologie, etc. Il a ainsi pour but la préparation des chercheurs et doctorants dans ces domaines.L’université de Boumerdès précise qu’elle prendra en charge les frais d’hébergement des formateurs.Quel est l’objectif de ce projet?Il s’agit d’une nouvelle initiative de l’État algérien visant à accélérer l’apprentissage de l’anglais à tous les niveaux de l’enseignement au pays, rappelle TSA.Un autre but de l’initiative est de mettre en contact les participants avec leurs homologues venant d’universités du monde entier pour de futures collaborations.Remplacer par l’anglais?Le passage à l’anglais est progressivement promu par le gouvernement algérien depuis 2022 ayant commencé par le degré primaire. Dès l’année scolaire 2022, l’anglais y a été introduit à partir de la 3e année de l’école primaire.La démarche s’est poursuivie au niveau universitaire, par recensement des étudiants devant être formés en langue anglaise à partir de cette même année, établi par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en novembre 2022.En août 2022, les autorités algériennes ont choisi l’anglais pour marquer "présidence française" sur le pupitre où Emmanuel Macron s’exprimait à son arrivée dans le pays.En novembre dernier, la Banque d’Algérie a émis un nouveau billet de 2.000 DA, qui porte une inscription en anglais, à la différence des anciens billets.

boumerdès

maghreb

algérie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

diaspora, sciences et tech, langue anglaise, boumerdès, maghreb, algérie