La Banque d’Algérie a-t-elle vraiment préféré l’anglais au français sur son nouveau billet?

La Banque d’Algérie a-t-elle vraiment préféré l’anglais au français sur son nouveau billet?

Parmi plusieurs éléments décoratifs, des images de curiosités naturelles et culturelles du pays ainsi que l’Emir Abdelkader, héros de la résistance algérienne contre la domination française, c’est une mention en anglais "two thousand dinars", soit "deux mille dinars", qui saute aux yeux sur un nouveau billet de banque d’Algérie.Le billet a été émis pour marquer la 31e session ordinaire du Sommet de la Ligue Arabe qui se tient les 1er et 2 novembre à Alger, et pour commémorer le soixantième anniversaire de l'Indépendance. Remplacer l’anglais? Ce nouveau billet n’est pas passé inaperçue en France. "Quelques semaines après le voyage d'Élisabeth Borne et quelques mois après celui d'Emmanuel Macron, les nouveaux billets sont en anglais", a d’abord écrit le journaliste du Figaro Georges Malbrunot.Le problème est que depuis la création du dinar algérien en avril 1964, la langue de Molière n'a jamais été présente sur la monnaie du pays qui ne comportait que des inscriptions en arabe. Par cette raison, un économiste algérien, cité par le Journal de l’Afrique, estime que c’est en vain de voir dans l’inscription en anglais un message envoyé à la France. Pour lui, il s’agit surtout de la volonté de l’Algérie de " s’ouvrir au monde ". M.Mélenchon n’a pas été le seul à avoir commis cette faute. L’agence turque Anadolu a également publié le 2 novembre un article intitulé "Algérie: l'anglais remplace le français sur le nouveau billet de 2.000 DA".

