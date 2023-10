https://fr.sputniknews.africa/20231014/qui-arme-le-hamas-moscou-reagit-aux-allegations-sur-son-implication-1062800965.html

Qui arme le Hamas? Moscou réagit aux allégations sur son implication

La diplomatie russe a qualifié de "spéculations" et d’"insinuations fantaisistes" les affirmations accusant Moscou d’être impliqué dans la livraison d'armes au... 14.10.2023, Sputnik Afrique

La Russie possède un système efficace de contrôle des exportations d’armes et effectue des inspections post-livraison des équipements militaires, a déclaré ce 14 octobre la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, commentant les accusations émises en Occident d’implication de la Russie dans les livraisons d’armes au mouvement palestinien Hamas.La diplomate a déploré l’approche irresponsable et la politique de deux poids, deux mesures des pays membres de l’Otan et de leurs partenaires dans le domaine du contrôle des exportations d’armements.L’origine de l’arsenal militaire du Hamas interrogeLa chaîne de télévision américaine CNN a supposé le 14 octobre dans un reportage que certaines des armes du Hamas seraient d’origine russe. Cette conclusion aurait été tirée après analyse de photos et vidéos montrant des militants du mouvement et leurs équipements. Dans le même temps, de nombreuses images prises ces derniers jours en Israël et dans la bande de Gaza montrent que le Hamas utilise plutôt des armes occidentales. Le Président russe a déclaré à ce propos qu’il s’agirait d’armes fournies à l’Ukraine et illégalement transférées plus tard au Moyen-Orient.Des milliers de civils ont perdu la vie dans l’actuelle escalade du conflit israélo-palestinien. Celle-ci a débuté le 7 octobre avec des tirs de roquettes massifs depuis la bande de Gaza et des raids du Hamas sur le territoire israélien. Israël a riposté par des frappes intensives et a mis sous blocus la bande de Gaza avec coupure d’eau et d’électricité.Le 13 octobre, en préparation d’une offensive terrestre, l’armée israélienne a appelé les civils habitant la bande de Gaza à se déplacer vers le sud, leur donnant 24 heures pour évacuer. Quelques heures plus tard, elle leur a accordé six heures supplémentaires pour quitter la zone.

