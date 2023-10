https://fr.sputniknews.africa/20231014/la-dette-americaine-a-atteint-un-sommet-dangereux-avertit-un-economiste-us-1062804214.html

La dette américaine a atteint un sommet dangereux, avertit un économiste US

La dette américaine a atteint un sommet dangereux, avertit un économiste US

La domination du dollar américain touche à sa fin alors que la dette des États-Unis bat des records, estime Jim Rogers, économiste et investisseur américain, à... 14.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-14T23:04+0200

2023-10-14T23:04+0200

2023-10-14T23:04+0200

L’ampleur de la dette du gouvernement américain ne connaît pas de précédents dans l’histoire du monde; cela annonce la fin du règne du dollar, a affirmé Jim Rogers, investisseur et économiste américain, ancien partenaire de George Soros, dans une interview à Nomad Capitalist Live qui a été postée sur YouTube début octobre.L’économiste américain a rappelé qu’aucune monnaie n’est restée en position dominante pendant plus de 100 ou 150 ans.Selon lui, le seul véritable concurrent au dollar est aujourd’hui le yuan chinois. Pourtant, selon Jim Rogers, le yuan ne dépassera pas le dollar tant que la Chine ne l'aura pas complètement déréglementé et rendu universellement accessible.Flambée historique de la dette USLe 1er octobre, le département du Trésor américain a enregistré une hausse, en un seul jour, de la dette publique des États-Unis d’un montant record de 275 milliards de dollars. Après ce rebond, le total de la dette est passé à 33.442 milliards de dollars, surpassant son niveau historique, selon une analyse de Sputnik faite à partir des statistiques du département du Trésor américain.La date du 1er octobre marque le début du nouvel exercice financier aux États-Unis.Jim Rogers est notamment connu pour avoir été un partenaire commercial de George Soros et le co-fondateur de Quantum Fund comme de Soros Fund Management.

