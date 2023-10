https://fr.sputniknews.africa/20231004/la-dette-publique-us-bondit-en-24h-dun-montant-depassant-la-dette-de-la-russie-1062551466.html

La dette publique US bondit en 24h d’un montant dépassant la dette de la Russie

La dette publique US bondit en 24h d'un montant dépassant la dette de la Russie

En un jour, la dette souveraine des États-Unis a augmenté de 275 milliards de dollars, ayant surpassé son précédent niveau historique et la dette souveraine de... 04.10.2023, Sputnik Afrique

Le 1er octobre, premier jour du nouvel exercice financier aux États-Unis, la dette publique américaine a bondi de 275 milliards de dollars, selon les évaluations de Sputnik établies sur les données des ministères des Finances américain et russe. Son montant est passé de 33.167 milliards de dollars à 33.442 milliards, renouvelant son record précédent. À noter que le 1er octobre 2022, la dette publique des États-Unis avait augmenté de 195 milliards de dollars, et le 25 septembre dernier, de quelques 10 milliards de dollars.Quant à la dette nationale de la Russie, au 1er septembre 2023, celle-ci s’élevait à 25.600 milliards de roubles, soit 267,3 milliards de dollars. En dollars, cela représente une diminution de 57,1 milliards depuis le début de l'année, tandis qu'en roubles, au contraire, ce chiffre a augmenté de 2.800 milliards de roubles.De pire en pire pour WashingtonLe record précédent de la dette américaine -32.000 milliards de dollars- a été enregistré durant l’été 2023, soit neuf ans plus tôt que prévu par les pronostics d’avant la pandémie, selon le New York Times. Le journal précisait en juin que le seuil des 50.000 milliards de dollars pourrait être atteint d’ici 2030.Malgré ces prévisions pessimistes, fin septembre, la Chambre des représentants américaine a rejeté deux propositions visant à réduire l'aide financière à l'Ukraine, selon les médias. D’ailleurs, pour éviter un arrêt des activités gouvernementales, ou "shutdown", le Congrès a approuvé le 30 septembre, à trois heures seulement de l’échéance, un projet de budget suspendant l’octroi d’assistance à Kiev. Entre temps, le Pentagone et le département d’État disposent encore de plus de six milliards de dollars pour pouvoir financer l’Ukraine malgré cet arrêt.

