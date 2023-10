https://fr.sputniknews.africa/20231014/deux-drones-ukrainiens-abattus-au-dessus-de-la-mer-noire-pres-de-la-russie-1062788520.html

Deux drones ukrainiens abattus au-dessus de la mer Noire près de Sotchi

Deux drones ukrainiens ont été abattus par l’armée dans une région du Sud de la Russie, sans faire de dégâts ni de blessés. Les troupes de Kiev continuent de... 14.10.2023, Sputnik Afrique

Les forces de la défense antiaérienne russe ont détruit deux drones ukrainiens au-dessus de la mer Noire dans la région de Krasnodar, au sud de la Russie, a rapporté le ministère russe de la Défense.Les faits ont eu lieu au petit matin de ce samedi 14 octobre.En conséquence, les vols ont été temporairement limités à l'aéroport de Sotchi, avant que de reprendre normalement.Selon les autorités de la ville, il n’y a ni victimes ni dégâts. Tous les systèmes urbains fonctionnent normalement.Une région bombardée plus de 100 fois en 24hEn outre, l'armée ukrainienne a bombardé la région frontalière russe de Belgorod plus d’une centaine de fois au cours de ces dernières 24 heures, a annoncé son gouverneur sur Telegram ce 14 octobre.Selon lui, un village a notamment été frappé par dix obus de chars.Une attaque de drone meurtrièreLes troupes de Kiev tentent régulièrement de réaliser des attaques contre les territoires frontaliers, ainsi que la partie ouest de la Russie, en ayant recours à des drones et des missiles.Le 12 octobre, la Défense russe a fait savoir avoir anéanti un drone ukrainien dans la région de Belgorod. L’attaque a fait trois morts, dont un enfant.Dmitri Kisselev, directeur de l’agence Rossiya Segodnya, dont Sputnik fait partie, a rapporté qu’un employé avait été grièvement blessé, ainsi que sa femme. Leur fille de quatre ans a été tuée, tout comme les parents de son épouse.

