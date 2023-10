https://fr.sputniknews.africa/20231012/un-journaliste-de-sputnik-perd-sa-fille-dans-une-attaque-de-drone-ukrainien-pres-de-belgorod-1062729266.html

Un journaliste de Sputnik perd sa fille dans une attaque de drone ukrainien près de Belgorod

Le chef de Rossiya Segodnya, dont Sputnik fait partie, a rapporté qu’un employé de l’agence a été grièvement blessé dans une attaque de drone ukrainien contre... 12.10.2023, Sputnik Afrique

Un journaliste de Sputnik et sa femme ont été blessés et leur fille de quatre ans a été tuée dans une attaque de drone de l’armée de Kiev, a fait savoir ce 12 octobre Dmitri Kisselev, directeur de l’agence Rossiya Segodnya, dont Sputnik fait partie.Les faits ont eu lieu dans la région russe de Belgorod, frontalière de l’Ukraine.En outre, la femme du journaliste a également perdu ses parents dans cette attaque.Attaque d'un drone ukrainienPrécédemment, la Défense russe avait annoncé avoir anéanti un drone des troupes de Kiev dans la région russe de Belgorod dans la nuit du 11 au 12 octobre. Selon le gouverneur de la région, un enfant et deux autres personnes sont décédés à la suite de la chute de débris.Deux maisons d'habitation ont été détruites par les débris et plusieurs autres ont été endommagées.

