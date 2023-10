https://fr.sputniknews.africa/20231012/attaque-dun-drone-ukrainien-contre-une-region-russe-un-enfant-parmi-les-victimes--1062717931.html

Attaque d'un drone ukrainien contre une région russe, un enfant parmi les victimes

Attaque d'un drone ukrainien contre une région russe, un enfant parmi les victimes

La Défense russe a annoncé avoir anéanti un drone des troupes de Kiev dans la région russe de Belgorod, frontalière de l’Ukraine. Selon le chef de la région... 12.10.2023, Sputnik Afrique

La défense aérienne russe a abattu un drone ukrainien de type avion au-dessus de la région russe de Belgorod dans la nuit du 11 au 12 octobre, a fait savoir le ministère russe de la Défense.Selon le gouverneur de la région, voisine de l’Ukraine, trois personnes, dont un enfant, ont été tuées lorsque l’appareil s’est écrasé sur des maisons de particuliers dans la banlieue de Belgorod.Deux maisons d'habitation ont été détruites par les débris et plusieurs autres ont été endommagées.Des attaques réitéréesLes troupes de Kiev tentent régulièrement d’attaquer les territoires frontaliers, ainsi que la partie ouest de la Russie, à l’aide de drones et de missiles.Le 29 septembre, la Russie a déjoué des attaques réalisées avec des drones dans les régions russes de Belgorod, de Briansk et de Kalouga. Selon la Défense russe, au total 12 engins ont été mis hors service par la défense antiaérienne.

