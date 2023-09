https://fr.sputniknews.africa/20230921/une-attaque-de-19-drones-ukrainiens-dejouee-en-crimee-1062251965.html

Une attaque de 19 drones ukrainiens déjouée en Crimée

Une attaque de 19 drones ukrainiens déjouée en Crimée

La Russie a repoussé l’attaque d’une vingtaine de drones au-dessus de la Crimée et de la mer Noire, comme l’a annoncé ce 21 septembre la Défense russe. Trois... 21.09.2023, Sputnik Afrique

Kiev a entrepris une tentative d’attaque d’installations situées sur le territoire russe à l’aide de drones dans la nuit du 20 au 21 septembre, a fait savoir le ministère russe de la Défense.Les moyens de défense antiaérienne ont anéanti 19 appareils ennemis au-dessus de la mer Noire et de la Crimée. En outre, trois autres ont été abattus au-dessus des régions russes de Belgorod, de Koursk et d’Oriol, selon l’instance.Le gouverneur de la région d’Oriol, Andreï Klytchkov, a signalé que deux drones avaient été neutralisés en tentant de cibler des installations de combustible et d'énergie.Selon les données préliminaires, aucun blessé et dégradation ne sont à déplorer.Des attaques récurrentesLes troupes ukrainiennes tentent régulièrement d’attaquer les territoires frontaliers russes, ainsi que la partie ouest de la Russie, à l’aide de drones et de missiles.Le 20 septembre, la défense antiaérienne russe a repoussé une attaque de missiles à Sébastopol, d’après le gouverneur de la ville. Précédemment, Mikhaïl Razvozjaïev a déclaré que plusieurs drones avaient été abattus.

